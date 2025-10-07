Taubaté: rodeio terá Ana Castela, Gusttavo Lima e duplas famosas

Taubaté se prepara para receber o Taubaté Expo Rodeio 2025, evento que acontece de 21 a 30 de novembro e que já iniciou sua pré-venda de ingressos. A venda antecipada, com condições exclusivas, se encerra na quinta-feira (10), às 20h.

A programação musical, distribuída em seis noites, conta com alguns dos nomes mais populares da música sertaneja atual:

21/11 (Sexta): Gusttavo Lima e Guilherme & Vinicius

22/11 (Sábado): Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto

28/11 (Sexta): Henrique & Juliano e Rayane & Rafaela

29/11 (Sábado): Luan Santana

30/11 (Domingo): Ana Castela e Gustavo & Mateo