Taubaté: rodeio terá Ana Castela, Gusttavo Lima e duplas famosas

Taubaté se prepara para receber o Taubaté Expo Rodeio 2025, evento que acontece de 21 a 30 de novembro e que já iniciou sua pré-venda de ingressos. A venda antecipada, com condições exclusivas, se encerra na quinta-feira (10), às 20h.
A programação musical, distribuída em seis noites, conta com alguns dos nomes mais populares da música sertaneja atual:
21/11 (Sexta): Gusttavo Lima e Guilherme & Vinicius
22/11 (Sábado): Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto
28/11 (Sexta): Henrique & Juliano e Rayane & Rafaela
29/11 (Sábado): Luan Santana
30/11 (Domingo): Ana Castela e Gustavo & Mateo
No domingo, dia 23/11, o evento promove a Pista Solidária com as apresentações de Talis & Welinton e Os Faceiros. A entrada para este dia será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.
Competições de rodeio
A arena de Taubaté sediará competições da Copa CBB, Liga Nacional de Rodeio (LNR) e ACR – Time de Campeões. A programação do rodeio será dividida em:
1ª semana: Rodeio Cutiano (cavalos).
2ª semana: Rodeio em Touros, sendo uma etapa classificatória que valerá vaga para o rodeio de Barretos.
A locução contará com nomes conhecidos do circuito, como Gleydson Rodrigues e Palito, e a boiada confirmada é da Cia Paulo Emílio.
A estrutura do Taubaté Expo Rodeio 2025 terá diversos setores, incluindo Pista, Front Stage e camarotes com serviço Open Bar & Open Food, além da Área PCD com direito a acompanhante pagando meia-entrada.
A classificação do evento é Livre, sendo que crianças até 10 anos não pagam ingresso.