Shibata inaugura nova unidade em Taubaté com 3,2 mil m²

O Shibata Supermercados inaugura nesta quarta-feira (8) mais uma unidade em Taubaté, ampliando sua presença no Vale do Paraíba. O novo endereço fica na rua Padre Fischer, 1795, Parque São Luís, na estrada velha Taubaté–Tremembé, próximo ao Posto Sete Estrelas, entre os bairros Jardim Califórnia e Vila São Geraldo.

Com 3.202 metros quadrados de área total, a loja foi projetada com layout moderno, corredores amplos e setores especializados para aprimorar a experiência de compra dos clientes. A estrutura conta com padaria e confeitaria artesanais, açougue premium, setor de hortifrúti (FLV) selecionado e uma variedade de produtos importados e gourmet.