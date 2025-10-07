Shibata inaugura nova unidade em Taubaté com 3,2 mil m²

O Shibata Supermercados inaugura nesta quarta-feira (8) mais uma unidade em Taubaté, ampliando sua presença no Vale do Paraíba. O novo endereço fica na rua Padre Fischer, 1795, Parque São Luís, na estrada velha Taubaté–Tremembé, próximo ao Posto Sete Estrelas, entre os bairros Jardim Califórnia e Vila São Geraldo.
Com 3.202 metros quadrados de área total, a loja foi projetada com layout moderno, corredores amplos e setores especializados para aprimorar a experiência de compra dos clientes. A estrutura conta com padaria e confeitaria artesanais, açougue premium, setor de hortifrúti (FLV) selecionado e uma variedade de produtos importados e gourmet.
Além da variedade de produtos da rede, o espaço também abriga marcas conhecidas, como 'O Boticário', 'Cacau Show' e 'Chiquinho Sorvetes', ampliando o conceito de centro de compras em um único local.
A nova unidade também traz impacto direto para a economia de Taubaté: foram criadas cerca de 350 vagas de emprego, distribuídas entre setores operacionais, administrativos e de atendimento, como açougue, padaria, frios, depósito, segurança, limpeza, caixas e empacotadores.
Com a inauguração, a expectativa é de grande movimentação de consumidores já no primeiro dia, seguindo o padrão das aberturas anteriores da rede, que tradicionalmente atraem milhares de clientes em busca de ofertas especiais e promoções de lançamento.