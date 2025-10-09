Sexta Encena: teatro grautito e programação infantil em SJC

O projeto mensal Sexta Encena, do Cine Teatro Benedito Alves, em São José dos Campos, divulgou a programação para o mês de outubro. Além das tradicionais apresentações teatrais de sexta-feira, o espaço terá uma edição especial do Projeto Algodão Doce voltada para o público infantil.

Todas as atividades têm entrada gratuita e solidária com a sugestão de doação de um pacote de fubá ou trigo como ingresso.

