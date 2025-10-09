Sexta Encena: teatro grautito e programação infantil em SJC

O projeto mensal Sexta Encena, do Cine Teatro Benedito Alves, em São José dos Campos, divulgou a programação para o mês de outubro. Além das tradicionais apresentações teatrais de sexta-feira, o espaço terá uma edição especial do Projeto Algodão Doce voltada para o público infantil.
Todas as atividades têm entrada gratuita e solidária com a sugestão de doação de um pacote de fubá ou trigo como ingresso.
Destaques do "Sexta Encena"
O público poderá conferir dois espetáculos diferentes:
10 de Outubro, às 20h: "Miragens na Caixa"
O grupo Teatro Lambe Lambe propõe uma experiência visual e sonora única. O espetáculo é um cortejo com caixas misteriosas que revelam mini-histórias a partir de figuras folclóricas e manifestações culturais. Cada caixa comporta até dois espectadores por vez, inserindo-os no teatro de miniaturas.
17 e 31 de Outubro, às 20h: "Cada Um é Um"
Há 12 anos em cartaz, o grupo iTeatro No Mundo da Lua apresenta esta peça que celebra a inclusão e o respeito às diferenças. O espetáculo traz a magia do circo brasileiro com esquetes tradicionais, palhaçaria, música e desafios, interpretados pelos palhaços músicos Vagalume, Pirilampa e Pisca-Pisca. Uma combinação de diversão e entretenimento.
Edição Especial "Projeto Algodão Doce"
Pensando nas crianças, o Cine Teatro abre as portas para uma apresentação especial em um domingo, dia 19 de outubro, às 17h:
"Tem um gato no ninho da galinha"
O espetáculo discute responsabilidade através de uma confusão que acontece em um sítio com sumiço de alguns ovos e a busca pelos culpados.
O Cine Teatro Benedito Alves fica na rua Rui Dória, 935, Centro.
Para tirar dúvidas, o público pode entrar em contato via WhatsApp no número (12) 99740-4427.