45ª Exposição de Orquídeas de Caraguatatuba tem entrada gratuita

Caraguatatuba realiza a 45ª Exposição de Orquídeas, promovida pela AOLN (Associação Orquidófila do Litoral Norte). O evento acontece de sexta-feira (9) a domingo (12), na sede da Secretaria de Turismo.
Além de diversas espécies de orquídeas nacionais e estrangeiras, a mostra contará com suculentas, rosas do deserto e uma feira de plantas. A programação inclui também palestras sobre cultivo e sorteio de orquídeas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Esta edição busca especialmente valorizar as espécies nativas da Mata Atlântica, muitas encontradas no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba, como as Cattleya guttata e Oncidium flexuosum (conhecida como chuva-de-ouro).
A entrada é gratuita.
O funcionamento na sexta-feira é das 14h às 20h. No sábado, o público pode visitar a exposição das 9h às 20h e, no domingo, das 9h às 17h.
A Secretaria de Turismo fica na Avenida Dr. Arthur Costa Filho, 25, Centro.