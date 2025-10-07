45ª Exposição de Orquídeas de Caraguatatuba tem entrada gratuita

Caraguatatuba realiza a 45ª Exposição de Orquídeas, promovida pela AOLN (Associação Orquidófila do Litoral Norte). O evento acontece de sexta-feira (9) a domingo (12), na sede da Secretaria de Turismo.

Além de diversas espécies de orquídeas nacionais e estrangeiras, a mostra contará com suculentas, rosas do deserto e uma feira de plantas. A programação inclui também palestras sobre cultivo e sorteio de orquídeas.

