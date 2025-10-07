Após recorde de calor, estado de SP terá mudança brusca no tempo

A segunda-feira (6) foi marcada por calor histórico em praticamente todas as regiões do estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil do Estado.
As máximas registradas superaram os recordes anteriores de 2025, com destaque para cidades como Santos e Araçatuba, que ultrapassaram os 40 °C.
Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Defesa Civil do Estado, a capital paulista atingiu 35,1 °C, a maior temperatura do ano, superando o recorde de 34,7 °C em março.
No interior, Presidente Prudente chegou a 39,4 °C, Bauru a 37,9 °C e Marília e Barretos alcançaram 37,7 °C, todas marcas superiores às anteriores.
No Vale do Paraíba, São José dos Campos registrou 35 °C, ligeiramente acima do recorde de fevereiro, enquanto Ribeirão Preto e Sorocaba também atingiram suas maiores temperaturas de 2025.
A Defesa Civil informou que o calor excepcional desta segunda está associado à presença de um sistema pré-frontal, fenômeno típico que antecede a chegada de frentes frias.
Antes do avanço do ar frio, o ar quente e seco que está à frente da frente fria é comprimido e forçado a subir, gerando aquecimento e abafamento intensos. Esse processo reduz a umidade relativa do ar e eleva as temperaturas, especialmente no interior.
O cenário registrado foi, portanto, uma consequência direta desse sistema pré-frontal, que cria uma condição de calor extremo e sensação de abafamento generalizada. Além da elevação das temperaturas, o fenômeno favorece ventos de norte e nordeste, que transportam o ar quente e contribuem para o aumento térmico, principalmente nas áreas mais afastadas do litoral.
A Defesa Civil do Estado alerta que essa situação antecede uma mudança significativa nas condições do tempo. Entre terça (7) e sexta-feira (10), a aproximação e passagem de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento moderadas a fortes, queda de granizo pontual e descargas elétricas em diferentes regiões paulistas.
Com a entrada desse sistema, as temperaturas devem cair de forma acentuada e a umidade aumentar, especialmente na faixa leste do Estado. A orientação da Defesa Civil é para que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas diante da possibilidade de temporais e mudanças bruscas no tempo.