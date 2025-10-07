Após recorde de calor, estado de SP terá mudança brusca no tempo

A segunda-feira (6) foi marcada por calor histórico em praticamente todas as regiões do estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil do Estado.

As máximas registradas superaram os recordes anteriores de 2025, com destaque para cidades como Santos e Araçatuba, que ultrapassaram os 40 °C.