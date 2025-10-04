PAT de São José abre 500 vagas de emprego na segunda; CONCORRA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nessa segunda-feira (6), um total de 492 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a profissionais com e sem experiência.

Entre os destaques estão 150 oportunidades para operador de teleatendimento, sendo 50 exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).