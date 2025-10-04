04 de outubro de 2025
OPORTUNIDADES

PAT de São José abre 500 vagas de emprego na segunda; CONCORRA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC
PAT funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no Centro
PAT funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no Centro

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos disponibiliza, nessa segunda-feira (6), um total de 492 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a profissionais com e sem experiência.

Entre os destaques estão 150 oportunidades para operador de teleatendimento, sendo 50 exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Também há oportunidades para auxiliar de limpeza (63), pedreiro (20), atendente de lanchonete (17), auxiliar de creche (15), auxiliar de desenvolvimento infantil (15), consultor de vendas (10), conferente de logística (10), entre outras vagas.

A lista completa das oportunidades pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui).

O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no Centro da cidade.

Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.

Antes de comparecer, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.

