TRAQUEOSTOMIA

‘Caprichem na oração’, diz padre Márlon Múcio em nova internação

Religioso sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina)
Religioso sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina)

Com sua costumeira alegria, fé e confiança, o padre Márlon Múcio, 52 anos, de Taubaté, anunciou nas redes sociais que voltou a ser internado no hospital nessa sexta-feira (3), após ter problemas na traqueostomia.

O religioso da região sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina) e toma mais de 300 comprimidos por dia para sobreviver.

Márlon foi internado em um hospital de São José dos Campos após a traqueostomia dele quebrar. Ele contou que recebeu outro modelo, mas não se adaptou, o que o levou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele contou que sente dores e que respira com dificuldade.

“Caprichem na oração porque passei a semana toda com muita dor na traqueia, na mesma intensidade que me levou às internações de setembro. Glória a Deus”, escreveu o sacerdote em postagem no Instagram, onde alcançou 1,5 milhão de seguidores.

“Não me adaptei à traqueo que recebi hoje à noite aqui na UTI. Foi um sufoco. Eu não conseguia respirar direito. Penso que o maior sofrimento de uma pessoa é não conseguir respirar. Agradeça a Deus porque você pode respirar! Terei que ficar internado até conseguirem uma traqueo à qual eu me adapte. Que eu dê conta de esperar”, afirmou.

Não há previsão de quando o padre deve receber alta. Ele segue internado na UTI, acompanhado pela equipe médica.

Márlon só recebeu o diagnóstico correto da doença aos 45 anos, quando já estava vivendo sua vida religiosa. Até então, ele e a família haviam passado por tratamentos para condições que não possuía. Em 2010, a saúde do padre se agravou, e ele passou a usar um respirador 24 horas por dia para auxiliar na respiração e controlar a fadiga.

