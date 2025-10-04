‘Caprichem na oração’, diz padre Márlon Múcio em nova internação

Com sua costumeira alegria, fé e confiança, o padre Márlon Múcio, 52 anos, de Taubaté, anunciou nas redes sociais que voltou a ser internado no hospital nessa sexta-feira (3), após ter problemas na traqueostomia.
O religioso da região sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina) e toma mais de 300 comprimidos por dia para sobreviver.
Márlon foi internado em um hospital de São José dos Campos após a traqueostomia dele quebrar. Ele contou que recebeu outro modelo, mas não se adaptou, o que o levou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele contou que sente dores e que respira com dificuldade.
“Caprichem na oração porque passei a semana toda com muita dor na traqueia, na mesma intensidade que me levou às internações de setembro. Glória a Deus”, escreveu o sacerdote em postagem no Instagram, onde alcançou 1,5 milhão de seguidores.
“Não me adaptei à traqueo que recebi hoje à noite aqui na UTI. Foi um sufoco. Eu não conseguia respirar direito. Penso que o maior sofrimento de uma pessoa é não conseguir respirar. Agradeça a Deus porque você pode respirar! Terei que ficar internado até conseguirem uma traqueo à qual eu me adapte. Que eu dê conta de esperar”, afirmou.
Não há previsão de quando o padre deve receber alta. Ele segue internado na UTI, acompanhado pela equipe médica.
Márlon só recebeu o diagnóstico correto da doença aos 45 anos, quando já estava vivendo sua vida religiosa. Até então, ele e a família haviam passado por tratamentos para condições que não possuía. Em 2010, a saúde do padre se agravou, e ele passou a usar um respirador 24 horas por dia para auxiliar na respiração e controlar a fadiga.