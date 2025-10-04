‘Caprichem na oração’, diz padre Márlon Múcio em nova internação

Com sua costumeira alegria, fé e confiança, o padre Márlon Múcio, 52 anos, de Taubaté, anunciou nas redes sociais que voltou a ser internado no hospital nessa sexta-feira (3), após ter problemas na traqueostomia.

O religioso da região sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina) e toma mais de 300 comprimidos por dia para sobreviver.