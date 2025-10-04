Polícia prende autor de série de furtos e 3 receptadores no Vale

A Polícia Civil identificou e prendeu em flagrante o autor de ao menos 17 furtos ocorridos em comércios e residências de Pindamonhangaba, principalmente durante o período noturno.

O indiciado, identificado pelas iniciais P.H.E.J., foi localizado e detido pelos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Pindamonhangaba. Durante o interrogatório, ele revelou à equipe policial os receptadores dos produtos obtidos de forma ilícita.