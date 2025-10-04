Polícia prende autor de série de furtos e 3 receptadores no Vale

A Polícia Civil identificou e prendeu em flagrante o autor de ao menos 17 furtos ocorridos em comércios e residências de Pindamonhangaba, principalmente durante o período noturno.
O indiciado, identificado pelas iniciais P.H.E.J., foi localizado e detido pelos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Pindamonhangaba. Durante o interrogatório, ele revelou à equipe policial os receptadores dos produtos obtidos de forma ilícita.
Com base nas informações fornecidas, os policiais civis realizaram diligências que resultaram na localização de diversos itens subtraídos.
Entre os objetos recuperados, estão joias encontradas em um ponto de venda de drogas no bairro Maria Áurea, além de um violão de alto valor – avaliado em mais de R$ 10 mil – que estava em posse de um receptador no bairro Mombaça. Outros bens furtados também foram apreendidos em diferentes locais.
Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante durante a operação, incluindo o autor dos furtos e os receptadores. Todos permanecem à disposição da Justiça.