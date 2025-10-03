Viapol São José vence o Atibaia e avança no Paulista masculino

O Viapol São José Vôlei venceu o Atibaia por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (3), no ginásio Elefantão, em Atibaia, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Vôlei. As parciais foram 25/22, 20/25, 25/18 e 22/25.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, em quarto lugar. Já o Atibaia, que já estava eliminado, perdeu todos os jogos disputados.
E o time da região irá encarar agora o Vôlei Renata, de Campinas, que terminou esta fase em primeiro lugar, melhor campanha geral.
Nesta sexta, o São José entrou em quadra nervoso, errando muito e, mesmo contra o pior time do campeonato, perdeu o primeiro set por 25 a 22. Assim, o Atibaia abriu 1 a 0.
Depois, no segundo set, os joseenses melhoraram, equilibraram o confronto e venceram por 25 a 20, empatando o jogo por 1 a 1.
No terceiro set da partida, o São José estava mais confiante e melhorou mais no jogo. Com isso, fechou o período em 25 a 18 e virou o jogo para 2 a 1.
Já no quarto set, o time da região encontrou um pouco mais de resistência, porém, conseguiu fechar o jogo em 3 a 1, com um 25 a 22, e garantir a tão importante vitória.