Viapol São José vence o Atibaia e avança no Paulista masculino

O Viapol São José Vôlei venceu o Atibaia por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (3), no ginásio Elefantão, em Atibaia, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Vôlei. As parciais foram 25/22, 20/25, 25/18 e 22/25.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, em quarto lugar. Já o Atibaia, que já estava eliminado, perdeu todos os jogos disputados.