Adeus, Gu! pais se despedem do jovem herói em SJC: 'Nosso anjo'

“Meu coração hoje sangra, mas agradeço a Deus pelos 17 anos e 6 meses que estive ao seu lado”.

Com essas palavras, a mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, emocionou familiares e amigos durante a despedida do adolescente, vítima de um acidente de moto em São José dos Campos. O jovem se tornou herói ao salvar cinco pessoas com a doação de órgãos. "É nosso anjo".