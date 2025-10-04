Adeus, Gu! pais se despedem do jovem herói em SJC: 'Nosso anjo'

“Meu coração hoje sangra, mas agradeço a Deus pelos 17 anos e 6 meses que estive ao seu lado”.
Com essas palavras, a mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, emocionou familiares e amigos durante a despedida do adolescente, vítima de um acidente de moto em São José dos Campos. O jovem se tornou herói ao salvar cinco pessoas com a doação de órgãos. "É nosso anjo".
A passagem da maca com o corpo de Gu foi marcada por forte comoção no Hospital Municipal, nesta sexta-feira (3). Em uma cena registrada nas redes sociais da unidade, familiares, amigos e funcionários se reuniram nos corredores e aplaudiram a ida do jovem da UTI até o centro cirúrgico. Alguns seguravam bexigas brancas, em sinal de paz e homenagem.
Doação de órgãos
Após a confirmação da morte encefálica, a família autorizou a captação dos rins, fígado e córneas do adolescente. Segundo a OPO (Organização de Procura de Órgãos), ligada à Unicamp, cinco pacientes que estavam na fila de espera serão beneficiados.
“Nosso menino virou herói e vai salvar muitas vidas”, afirmou a família em nota.
Lembranças de Gu
Morador do bairro 31 de Março, Gustavo era descrito como um jovem humilde, trabalhador desde os 15 anos e dono de um coração generoso. Amigos lembram de sua alegria e carisma, que deixaram marcas por onde passou.
Referência em transplantes
O Hospital Municipal de São José dos Campos é referência regional em doação de órgãos. Só em 2025, já foram 30 captações realizadas na unidade. Desde 2022, 165 pacientes receberam transplantes graças à decisão de famílias que disseram “sim” no momento de dor.
“Apesar da perda, a doação transforma tristeza em esperança. Cada gesto solidário significa uma vida salva”, destacou a equipe médica.
O acidente
O acidente aconteceu na madrugada de domingo (28), na Rodovia Henrique Eroles, próximo ao bairro Chácaras Reunidas. Gustavo estava na garupa de uma motocicleta Bajaj Dominar 400, pilotada por Miguel Augusto Floriano Almeida, que não tinha habilitação. Ambos estavam sem capacete.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o condutor desobedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, a moto perdeu o controle, bateu na sarjeta e caiu. Gu foi socorrido em estado grave, mas não resistiu.