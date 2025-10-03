Apostador de SJC já resgatou prêmio de R$ 1,1 mi na Lotofácil

O apostador de São José dos Campos que acertou os 15 números do concurso nº 3.500 da Lotofácil não demorou para garantir sua bolada. Segundo informou a Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (3), o sortudo já retirou o prêmio de R$ 1.144.466,65, conquistado na última terça-feira (30).

A aposta vencedora foi feita na Lotérica 9 de Julho, no bairro Vila Adyanna, em uma modalidade simples, que custa R$ 3,50 e permite escolher 15 números.