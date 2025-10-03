'Só meio corote', diz mãe de filho morto após beber destilado

Matheus Santana Falcão, de 21 anos, morreu após ingerir bebida alcoólica, e o caso é investigado pela polícia. A família acusa demora no atendimento médico e aponta negligência na unidade de saúde onde ele foi levado.

Os fatos ocorreram em Campo Grande (MS). Maria José, mãe de Matheus, relatou que o jovem não era de beber e que havia tomado apenas meio corote na noite de quarta-feira (1º). Na manhã seguinte, ele acordou com dores no peito, almoçou e dormiu, mas voltou a passar mal por volta das 14h, chegando a vomitar sangue. A mãe conta que, mesmo nesse quadro grave, o atendimento na UPA Universitário foi demorado. Inicialmente, Matheus foi colocado para esperar na ala amarela, apesar de apresentar falta de ar e continuar vomitando sangue. Só depois que ele desmaiou os médicos iniciaram o atendimento, porém já era tarde para reverter o quadro.