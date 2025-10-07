Na última quinta-feira (25), Campinas recebeu a 7ª edição do AMCHAM Talks, considerado o maior festival de tendências e inovação do Brasil. O evento reuniu presencialmente mais de 1.000 líderes empresariais no Royal Palm Hall e contou com 3.000 participantes online, promovendo debates sobre visão estratégica, futuro dos negócios e conteúdos aplicáveis ao mercado. Entre os palestrantes estiveram o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, o especialista em inovação Dr. Melvin Greer (TechElevate Innovation Lab) e Eliane El Badouy (Inova Business School by Ecossistema Inova).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante o encontro, também foi lançada a Pesquisa Panorama 2026, trazendo insights exclusivos sobre as prioridades dos executivos para o próximo ano. AMZ Sports esteve presente em conjunto com a BAND TV. Os parceiros Tulipani Ateliê de Doces, com os chocolates, e o Ateliê Beauty, com profissionais oferecendo massagem relaxante, completaram a experiência de um dos estandes mais concorridos do evento. O AMCHAM TALKS contou com patrocínio master de Citi Brasil, Claro Brasil, ExxonMobil Brasil e JBS, além de patrocínios de C&A, Culligan Brasil, LHH e VENDE-C. Confira os cliques de Matheus Campos.