03 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANTONIA MARIA

7ª edição do Amcham Talks

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fotos: Matheus Campos
Equipe AMCHAM Talks 2025
Equipe AMCHAM Talks 2025

Na última quinta-feira (25), Campinas recebeu a 7ª edição do AMCHAM Talks, considerado o maior festival de tendências e inovação do Brasil. O evento reuniu presencialmente mais de 1.000 líderes empresariais no Royal Palm Hall e contou com 3.000 participantes online, promovendo debates sobre visão estratégica, futuro dos negócios e conteúdos aplicáveis ao mercado. Entre os palestrantes estiveram o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, o especialista em inovação Dr. Melvin Greer (TechElevate Innovation Lab) e Eliane El Badouy (Inova Business School by Ecossistema Inova).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante o encontro, também foi lançada a Pesquisa Panorama 2026, trazendo insights exclusivos sobre as prioridades dos executivos para o próximo ano.  AMZ Sports esteve presente em conjunto com a BAND TV. Os parceiros Tulipani Ateliê de Doces, com os chocolates, e o Ateliê Beauty, com profissionais oferecendo massagem relaxante, completaram a experiência de um dos estandes mais concorridos do evento. O AMCHAM TALKS contou com patrocínio master de Citi Brasil, Claro Brasil, ExxonMobil Brasil e JBS, além de patrocínios de C&A, Culligan Brasil, LHH e VENDE-C. Confira os cliques de Matheus Campos.

Momento de cuidado especial: o Ateliê Beauty ofereceu massagem relaxante aos participantes
Momento de cuidado especial: o Ateliê Beauty ofereceu massagem relaxante aos participantes
Nadia Rabechi, Isa Santini, Antonia Maria Zogaeb, Willy Lobbe, Thamires Faria e Mariana Corradin
Nadia Rabechi, Isa Santini, Antonia Maria Zogaeb, Willy Lobbe, Thamires Faria e Mariana Corradin
Os fundadores da AMZ Sports: Victória Zogaeb e Edinho Andries
Os fundadores da AMZ Sports: Victória Zogaeb e Edinho Andries
Willy Lobbe, superintendente regional
Willy Lobbe, superintendente regional
7ª edição do AMCHAM Talks, o maior festival de tendências e inovação do Brasil
7ª edição do AMCHAM Talks, o maior festival de tendências e inovação do Brasil
Abrão Neto, CEO AMCHAM Brasil
Abrão Neto, CEO AMCHAM Brasil
Além de conteúdo e networking, o estande AMZ Sports e Band Campinas contou com as delícias da Tulipani Ateliê de Doces
Além de conteúdo e networking, o estande AMZ Sports e Band Campinas contou com as delícias da Tulipani Ateliê de Doces
Inovação que impressiona: um robô humanoide circulou pelo evento levando interação e curiosidade por onde passava
Inovação que impressiona: um robô humanoide circulou pelo evento levando interação e curiosidade por onde passava
Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda
Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários