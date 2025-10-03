Posto que cobrou R$ 3.000 de idoso em SJC é alvo de investigação

O Auto Posto Triunfo Anchieta em Santana, na região norte de São José dos Campos, foi alvo de operação da Polícia Civil, do IC (Instituto de Criminalística) e do Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) nesta sexta-feira (3), após casos de cobrança considerada abusiva a clientes, em especial idosos, denunciados na polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como revelou OVALE em julho deste ano, o estabelecimento cobrou mais de R$ 3.300 por serviços oferecidos a um idoso de 79 anos, após ele abastecer o veículo no local. Casos semelhantes foram registrados em fevereiro, maio e setembro deste ano – um deles já corre na Justiça (leia abaixo).