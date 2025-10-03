URGENTE: Homem é morto a tiros dentro de carro em estrada no Vale

Um homem foi encontrado morto dentro de um veículo, com sinais de tiros pelo corpo, na Estrada do Monjolo, na zona rural de Cunha, na manhã desta sexta-feira (3).

A Polícia Militar foi acionada por moradores para comparecer ao local, no bairro do Cume, após a informação de que um homem estaria morto em um veículo com marcas de disparos de arma de fogo.