São José Basket recebe o Corinthians pelo Paulista Feminino

O São José Basketball recebe o Corinthians na tarde deste sábado (4), a partir das 17h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, em jogo válido pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Feminino de Basquete.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta partida da oitava rodada, as joseenses, comandadas pelo técnico Leandro Leal, terão uma parada dura pela frente. Afinal de contas, encaram as líderes do campeonato. E tenta melhorar de posição para o realinhamento, que é uma espécie de segundo turno, dividido em dois grupos.