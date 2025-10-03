03 de outubro de 2025
BASQUETE

São José Basket recebe o Corinthians pelo Paulista Feminino

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Emily Natieli/Sesi
O São José Basketball recebe o Corinthians na tarde deste sábado (4), a partir das 17h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, em jogo válido pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Feminino de Basquete.

Nesta partida da oitava rodada, as joseenses, comandadas pelo técnico Leandro Leal, terão uma parada dura pela frente. Afinal de contas, encaram as líderes do campeonato. E tenta melhorar de posição para o realinhamento, que é uma espécie de segundo turno, dividido em dois grupos.

No momento, o Corinthians tem seis vitórias e apenas uma derrota em sete partidas disputadas. E leva vantagem nos critérios de desempates sobre o Sesi Araraquara.

Já o São José está em sexto lugar, com três vitórias e quatro derrotas até agora. Na rodada anterior, perdeu em Araraquara por 82 a 74 e precisa se recuperar. Aliás, manter a regularidade é o maior desafio da equipe até agora.

