DIA DAS CRIANÇAS

Exposição gratuita reúne brinquedos dos anos 80 e 90 a São José

Divulgação
Brinquedos dos anos 1980 e 1990 fazem parte de exposição em homenagem ao Dia da Criança
Brinquedos dos anos 1980 e 1990 fazem parte de exposição em homenagem ao Dia da Criança

Em comemoração ao Dia da Criança, o CenterVale Shopping conta com uma exposição especial, a partir desta sexta-feira (3) até o dia 3 de novembro. Visitantes nascidos nos anos 1980 e 1990 poderão reviver a infância com a exposição "Baú Encantado – Do analógico ao digital: a magia dos brinquedos que marcaram época".

A mostra, que é gratuita, reúne um acervo nostálgico de brinquedos que fizeram sucesso no passado, com destaque para o boneco Fofão, a boneca da Xuxa e clássicos como a Sorveteria da Barbie e a lanchonete do McDonald’s. Para conectar o passado ao presente, cada item possui um QR Code que leva o visitante a comerciais originais da época.

O evento é interativo. Visitantes encontrarão jogos de mesa para brincar, como o Cara a Cara, Gugu Equilibrista, Genius e Liga 4 e aos fins de semana, poderão jogar Atari e Mega Drive em uma televisão com visual retrô.

O CenterVale Shopping fica na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9403, Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos. A exposição está localizada no Piso Vale e segue o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado (10h às 22h) e aos domingos (12h às 21h).

