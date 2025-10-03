Exposição gratuita reúne brinquedos dos anos 80 e 90 a São José

Em comemoração ao Dia da Criança, o CenterVale Shopping conta com uma exposição especial, a partir desta sexta-feira (3) até o dia 3 de novembro. Visitantes nascidos nos anos 1980 e 1990 poderão reviver a infância com a exposição "Baú Encantado – Do analógico ao digital: a magia dos brinquedos que marcaram época".

A mostra, que é gratuita, reúne um acervo nostálgico de brinquedos que fizeram sucesso no passado, com destaque para o boneco Fofão, a boneca da Xuxa e clássicos como a Sorveteria da Barbie e a lanchonete do McDonald’s. Para conectar o passado ao presente, cada item possui um QR Code que leva o visitante a comerciais originais da época.

