Luciana Ikedo é mentora em iniciativa pré-COP30

A planejadora financeira Luciana Ikedo, de São José dos Campos, acaba de conquistar mais um capítulo especial em sua trajetória de sucesso. Ela foi escolhida como uma das mentoras do Programa de Desenvolvimento para Mulheres Empreendedoras da Amazônia, iniciativa que antecede a programação da COP30, em Belém do Pará.

O evento, promovido pela Plataforma Mulheres Inspiradoras, parceira da ONU Mulheres, reunirá, entre 6 e 9 de outubro, um time de empreendedoras da região amazônica e grandes lideranças nacionais para uma imersão dedicada a sustentabilidade, inovação e protagonismo feminino.