Luciana Ikedo é mentora em iniciativa pré-COP30

A planejadora financeira Luciana Ikedo, de São José dos Campos, acaba de conquistar mais um capítulo especial em sua trajetória de sucesso. Ela foi escolhida como uma das mentoras do Programa de Desenvolvimento para Mulheres Empreendedoras da Amazônia, iniciativa que antecede a programação da COP30, em Belém do Pará.
O evento, promovido pela Plataforma Mulheres Inspiradoras, parceira da ONU Mulheres, reunirá, entre 6 e 9 de outubro, um time de empreendedoras da região amazônica e grandes lideranças nacionais para uma imersão dedicada a sustentabilidade, inovação e protagonismo feminino.
Com uma carreira sólida de mais de 25 anos no mercado, Luciana é referência quando o assunto é planejamento financeiro. Autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, economizando e investindo”, palestrante internacional e já com passagem pela ONU, em Nova Iorque, ela alia toda sua bagagem ao propósito de formar novas lideranças femininas.
“Estar nesse programa significa unir passado e presente da minha trajetória”, diz Luciana, emocionada. “Sempre acreditei que as mulheres devem ocupar o centro das discussões globais e é um privilégio contribuir com essa transformação na Amazônia”, completa.
A jornada da Plataforma Mulheres Inspiradoras não para por aí: depois do ciclo de mentorias em outubro, a programação segue até novembro, com a Premiação Mulheres Inspiradoras do Ano – Edição Amazônia e o lançamento do Hub Mulheres Inspiradoras COP30, espaço oficial de debates dentro da conferência mundial do clima.