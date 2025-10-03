Fran Galvão entrevista: Crys Gonçalves – café Dia Aroma

Quero retomar por aqui um formato que sempre me inspira: entrevistas com mulheres que carregam histórias que merecem ser compartilhadas. Histórias de vitórias, desafios, empreendedorismo, escolhas de estilo de vida… afinal, somos múltiplas, plurais e sempre em movimento.
E para abrir essa nova fase, apresento a vocês Crys Gonçalves, nutricionista e idealizadora do Di Aroma Cafés — uma marca de cafés em cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso, que une sabor, ciência e afeto.
Quem me acompanha pelo Instagram já deve ter notado: tenho falado (e tomado!) muito desse café que transforma cada pausa em experiência.
A ideia do Di Aroma nasceu de uma junção muito pessoal entre a paixão da Crys por café e sua formação como nutricionista. Crys me contou que sempre foi uma amante de café, mas ao longo de sua jornada profissional, percebeu que poderia unir dois mundos que lhe são caros: a nutrição e o prazer sensorial do café. Ele me contou que “queria criar algo que não fosse apenas uma bebida, mas uma experiência que trouxesse bem-estar e harmonia. Foi um processo de introspecção e também de observar como o café pode ser um ritual diário capaz de conectar pessoas ao seu próprio equilíbrio”.
“Transformar minha paixão e experiência em uma marca foi um processo criativo e desafiador! Comecei há cerca de 3 anos, quando decidi que queria fazer algo diferente com cafés em cápsulas – algo que tivesse a assinatura de uma nutricionista e que fosse além do comum, um café com toque de requinte. Foi um caminho de muita pesquisa, testes, ajustes... Houve momentos engraçados, como quando eu mesma testei blends até altas horas da noite, e momentos especiais, como quando recebi o feedback positivo dos primeiros clientes que provaram os cafés Di Aroma. O processo foi como cozinhar uma receita com muito amor – cada detalhe foi pensado para entregar uma experiência.”
O café Di Aroma se diferencia por ser uma marca que une qualidade dos grãos, aromas cuidadosamente selecionados e uma proposta nutricional consciente. A proposta não é apenas sobre o sabor; é sobre criar uma experiência sensorial que também dialogue com o bem-estar. São produzidos com grãos de qualidade, torra média que realça os aromas como canela, laranja, baunilha e toffee, evocando sensações e estimulando os sentidos.
Segundo Crys: “Os aromas não só elevam o prazer de tomar café, mas também pode influenciar nosso humor e percepção de bem-estar. Ao trazer aromas como canela (que tem propriedades anti-inflamatórias), laranja (estimulante), baunilha (reconfortante), buscamos unir ciência e prazer. A nutrição entra na escolha dos blends e aromas para criar uma experiência que nutre alma e corpo.”
Confesso que quando conheci a Crys senti uma conexão imediata e percebi que assim como eu o café para ela é um rito diário que pode ser um momento de autocuidado, conexão e equilíbrio. Como ela me disse “é um instante para pausar, sentir o aroma, saborear...é sobre transformar um hábito em um ritual consciente que traga energia, prazer e harmonia.Sempre falo que um dos maiores prazeres da vida é o ato de se alimentar/beber - quando você gosta do que consome, seus hormônios liberam substancias que trazem bom humor e alegria. Como Nutricionista nunca gostei dessa história de que o que é bom faz mal ou engorda.”
Como boa amante de café e já fã da marca, sigo ansiosa pelas novidades que podemos esperar e segundo a Crys “o futuro do Di Aroma é sobre continuar inovando com cafés que conectem pessoas ao bem-estar e ao prazer, sempre com qualidade e responsabilidade. Queremos expandir a experiência Di Aroma, com novos blends e parcerias que façam sentido. O caminho é de evolução, sempre com o foco em entregar algo especial aos nossos clientes.”
E para finalizar, deixo aqui o convite para vocês leitores experimentarem o Di Aroma e sentir já na primeira xícara: um aroma envolvente que evoca sensações e estimula os sentidos, sabor equilibrado de uma torra média que realça os aromas selecionados e um momento de ritual que conecta o prazer de saborear um café especial com a tranquilidade de uma escolha inteligente.
