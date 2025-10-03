Fran Galvão entrevista: Crys Gonçalves – café Dia Aroma

O café Di Aroma se diferencia por ser uma marca que une qualidade dos grãos, aromas cuidadosamente selecionados e uma proposta nutricional consciente. A proposta não é apenas sobre o sabor; é sobre criar uma experiência sensorial que também dialogue com o bem-estar. São produzidos com grãos de qualidade, torra média que realça os aromas como canela, laranja, baunilha e toffee, evocando sensações e estimulando os sentidos.

Segundo Crys: “Os aromas não só elevam o prazer de tomar café, mas também pode influenciar nosso humor e percepção de bem-estar. Ao trazer aromas como canela (que tem propriedades anti-inflamatórias), laranja (estimulante), baunilha (reconfortante), buscamos unir ciência e prazer. A nutrição entra na escolha dos blends e aromas para criar uma experiência que nutre alma e corpo.”

Confesso que quando conheci a Crys senti uma conexão imediata e percebi que assim como eu o café para ela é um rito diário que pode ser um momento de autocuidado, conexão e equilíbrio. Como ela me disse “é um instante para pausar, sentir o aroma, saborear...é sobre transformar um hábito em um ritual consciente que traga energia, prazer e harmonia.Sempre falo que um dos maiores prazeres da vida é o ato de se alimentar/beber - quando você gosta do que consome, seus hormônios liberam substancias que trazem bom humor e alegria. Como Nutricionista nunca gostei dessa história de que o que é bom faz mal ou engorda.”

Como boa amante de café e já fã da marca, sigo ansiosa pelas novidades que podemos esperar e segundo a Crys “o futuro do Di Aroma é sobre continuar inovando com cafés que conectem pessoas ao bem-estar e ao prazer, sempre com qualidade e responsabilidade. Queremos expandir a experiência Di Aroma, com novos blends e parcerias que façam sentido. O caminho é de evolução, sempre com o foco em entregar algo especial aos nossos clientes.”