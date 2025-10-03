Sesc Jazz traz atrações internacionais a São José dos Campos

O Sesc Jazz chega à sua 6ª edição, oferecendo uma imersão na cultura musical do Atlântico Negro e do Sul Global. O festival acontece de 14 de outubro a 2 de novembro de 2025 em várias unidades do Sesc, com programação de destaque em São José dos Campos, que será palco de atrações internacionais e nacionais que reforçam a identidade do festival.

No dia 16/10, o pianista e compositor armênio Tigran Hamasyan apresenta The Bird of a Thousand Voices, um projeto inspirado em uma fábula armênia sobre a busca pela harmonia.