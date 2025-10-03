Sesc Jazz traz atrações internacionais a São José dos Campos

O Sesc Jazz chega à sua 6ª edição, oferecendo uma imersão na cultura musical do Atlântico Negro e do Sul Global. O festival acontece de 14 de outubro a 2 de novembro de 2025 em várias unidades do Sesc, com programação de destaque em São José dos Campos, que será palco de atrações internacionais e nacionais que reforçam a identidade do festival.
No dia 16/10, o pianista e compositor armênio Tigran Hamasyan apresenta The Bird of a Thousand Voices, um projeto inspirado em uma fábula armênia sobre a busca pela harmonia.
Em 17/10, a brasileira Luedji Luna sobe ao palco para um show especial, recebendo a cantora Alaíde Costa como convidada.
No dia 18/10, a música de Gana toma conta com Alogte Oho and His Sounds of Joy, representantes do Frafra Gospel, um gênero que mescla tradição africana, espiritualidade e sons contemporâneos.
Encerrando a sequência de shows, em 19/10, a contrabaixista, cantora e compositora francesa Sélène Saint-Aimé traz suas ricas influências caribenhas e africanas.
A programação vai além dos palcos com a atividade formativa "Sons da África" no dia 18/10, às 15h. Trata-se de uma vivência lúdica inspirada na cosmologia Yorùbá, usando histórias, canto e ritmos para valorizar a ancestralidade africana.
A venda de ingressos acontece em duas etapas:
02/10, a partir das 17h: Venda online antecipada para pessoas com Credencial Plena.
03/10, a partir das 17h: Venda presencial nas bilheterias do Sesc e online para o público em geral.
Os ingressos online podem ser adquiridos via Portal Sesc SP ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP, onde também é possível consultar a agenda completa da programação.