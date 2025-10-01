Saudades de Rose Mineirinha do Forró; ela faleceu aos 82 anos

Jacareí se despediu de Rose Branco de Oliveira, a ‘Rose Mineirinha do Forró’. Ela faleceu no último dia 19 de setembro, aos 82 anos, e foi sepultada no último dia 20, no Cemitério Jardim da Paz.

Apesar de ter mais de 80 anos, era sempre alegre e de bem com a vida. Agora, deixa apenas saudades e boas lembranças dos amigos. As festas e a alegria eram suas características. Nas redes sociais, muita gente lamentou a partida de Rose.