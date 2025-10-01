URGENTE: Dois fetos são encontrados em caçamba de lixo no Vale

Dois fetos foram encontrados em caçamba de entulho pela Polícia Civil, em Jacareí. Os policiais foram acionados por volta das 16h, desta quarta-feira (1), para comparecerem à Avenida João Cândido Porto, bairro Villa Branca.
No local, eles encontraram dois fetos com placenta e cordão umbilical e terceira placenta com cordão umbilical, mas sem o feto. A perícia foi acionada para o local e estima que os fetos tenham entre cinco e seis meses.
O delegado irá decidir como será o registro da ocorrência e equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) buscam imagens para entender o que aconteceu pelo local.