01 de outubro de 2025
CRIME

URGENTE: Dois fetos são encontrados em caçamba de lixo no Vale

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Dois fetos foram encontrados em caçamba de entulho pela Polícia Civil, em Jacareí. Os policiais foram acionados por volta das 16h, desta quarta-feira (1), para comparecerem à Avenida João Cândido Porto, bairro Villa Branca.

No local, eles encontraram dois fetos com placenta e cordão umbilical e terceira placenta com cordão umbilical, mas sem o feto. A perícia foi acionada para o local e estima que os fetos tenham entre cinco e seis meses.

O delegado irá decidir como será o registro da ocorrência e equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) buscam imagens para entender o que aconteceu pelo local.

