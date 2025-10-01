01 de outubro de 2025
FUTSAL

São José Futsal goleia o Wimpro na ida das quartas de final

Por Marcos Eduardo Carvalho | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Felipe Viana/São José Futsal
O São José Futsal goleou a Wimpro por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (1), no ginásio Ciro 2º, em São Paulo, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tem a vantagem do empate em casa no jogo de volta, dia 9, no ginásio municipal Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, a partir das 19h30.

Nesta quarta, os joseenses abriram o placar logo no primeiro minuto, com Gustavo Soares: 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, aos 16min, Leonardo empatou para os donos da casa: 1 a 1.

Mas, na etapa final, o São José deslanchou. E fez o segundo com Wesley, aos 8min: 2 a 1. Um minuto depois, saiu o terceiro, de novo com Gustavo Soares: 3 a 1.

Aos 31min, Ronney marcou o quarto gol joseense, o que deixou a vitória bem encaminhada e finalizou o placar.

