São José Futsal goleia o Wimpro na ida das quartas de final

O São José Futsal goleou a Wimpro por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (1), no ginásio Ciro 2º, em São Paulo, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tem a vantagem do empate em casa no jogo de volta, dia 9, no ginásio municipal Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, a partir das 19h30.
Nesta quarta, os joseenses abriram o placar logo no primeiro minuto, com Gustavo Soares: 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, aos 16min, Leonardo empatou para os donos da casa: 1 a 1.
Mas, na etapa final, o São José deslanchou. E fez o segundo com Wesley, aos 8min: 2 a 1. Um minuto depois, saiu o terceiro, de novo com Gustavo Soares: 3 a 1.
Aos 31min, Ronney marcou o quarto gol joseense, o que deixou a vitória bem encaminhada e finalizou o placar.