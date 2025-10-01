São José Basket é atropelado em Franca e dá adeus ao Paulista

O São José Basket perdeu por 91 a 54 para Franca na noite desta quarta-feira (1), no ginásio Pedrocão, em Franca, no jogo 2 das semifinais do Campeonato Paulista de Basket de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como perdeu o jogo 1 em casa por 84 a 76, os joseenses,sob comando do técnico Regis Marrelli, está eliminado. E os francanos abrem 2 a 0 na série melhor de três.