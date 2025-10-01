São José Basket é atropelado em Franca e dá adeus ao Paulista

O São José Basket perdeu por 91 a 54 para Franca na noite desta quarta-feira (1), no ginásio Pedrocão, em Franca, no jogo 2 das semifinais do Campeonato Paulista de Basket de 2025.
Como perdeu o jogo 1 em casa por 84 a 76, os joseenses,sob comando do técnico Regis Marrelli, está eliminado. E os francanos abrem 2 a 0 na série melhor de três.
Vice campeão no ano passado, o São José agora cai na semi, contra o mesmo adversário. E, agora, volta as atenções para o NBB (Novo Basquete Brasil), que começa no segundo semestre.
Como foi o jogo do São José
Em quadra, o São José viu Franca começar forte, abrindo vantagem e tentando decidir logo o segundo jogo. Então, o time da região ainda tentou equilibrar e encostou no placar.
Mas, foi por pouco tempo. Isso porque os francanos, calibrados com as cestas de três pontos, deslancharam e chegaram a abrir 14 pontos de frente. No fim, o São José ainda descontou para 12: 27 a 15.
Veio o segundo quarto e o ritmo seguiu o mesmo, com o São José encontrando muitas dificuldades. Pior que isso, os francanos ampliaram a vantagem, fizeram várias cestas seguidas e a vantagem passou dos 20 pontos em determinado momento. Assim, o São José foi para o intervalo perdendo por 22 pontos de diferença: 51 a 29.
Na etapa final, o São José voltou um pouco melhor e evitou que Franca continuasse ampliando o placar. Mesmo assim, seguia muito atrás do placar, com dificuldade para buscar o empate.E o período acabou 68 a 46 para os donos da casa, 18 pontos de frente.
Nos último dez minutos, o time da região não conseguiu reagir e o São José saiu de quadra com a derrota por 91 a 54.