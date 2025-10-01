Com verba do PAC, obra de nova UBS de Taubaté vai começar

Assinatura

A Prefeitura de Taubaté assinou a ordem de serviço para início da construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro São Gonçalo. A obra, que irá custar R$ 3,52 milhões, terá início nos próximos dias e será executada com recursos do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Obra

A obra será executada pela empresa Bethaville, de Barueri (SP), que venceu a licitação realizada pela Prefeitura. O prazo para conclusão será de 14 meses.