01 de outubro de 2025
NO SÃO GONÇALO

Com verba do PAC, obra de nova UBS de Taubaté vai começar

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Unidade será construída no São Gonçalo, ao custo de R$ 3,5 milhões; prazo previsto para conclusão da obra é de 14 meses
Assinatura
A Prefeitura de Taubaté assinou a ordem de serviço para início da construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro São Gonçalo. A obra, que irá custar R$ 3,52 milhões, terá início nos próximos dias e será executada com recursos do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Obra
A obra será executada pela empresa Bethaville, de Barueri (SP), que venceu a licitação realizada pela Prefeitura. O prazo para conclusão será de 14 meses.

UBS
A UBS será implantada na Rua Waldir dos Santos Paulino. Entre os espaços previstos estão cinco consultórios odontológicos acessíveis, três consultórios indiferenciados, dois consultórios diferenciados (ginecológicos) com sanitários PCD, além de salas de vacinação, amamentação, atendimento individualizado/acolhimento, curativos, práticas coletivas, farmácia com dispensação externa e interna.

Consultórios
Os consultórios indiferenciados podem acomodar especialidades médicas que não necessitam de equipamentos ou infraestrutura específicos. Já os consultórios diferenciados possuem equipamentos e infraestrutura específicos para acomodar uma ou mais especialidades médicas, de acordo com a necessidade do local.

