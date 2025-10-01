Com ônibus elétricos, Anderson fala em ‘tarifa justa’ em São José

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que é preciso praticar uma “tarifa justa” do transporte coletivo na cidade com os novos ônibus elétricos, que foram apresentados nesta quarta-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os cinco primeiros veículos começarão a operar em outubro, em linhas na região sul da cidade. Outros 15 ônibus chegarão até o final de outubro. A previsão é que a cidade conte com 400 ônibus elétricos até setembro de 2026, substituindo toda a frota atual de carros movidos a diesel.