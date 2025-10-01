Homem cai de viaduto, atinge carro e morre atropelado em SJC

Um homem morreu atropelado na Via Dutra, em São José dos Campos, na noite desta última terça-feira (30/09).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem caiu - ou se jogou - do viaduto Vista Verde, na zona leste da cidade, atingindo um Fiat Palio que trafegava pela rodovia, no Km 143,5, na pista sentido Rio de Janeiro.