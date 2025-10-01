Homem cai de viaduto, atinge carro e morre atropelado em SJC

Um homem morreu atropelado na Via Dutra, em São José dos Campos, na noite desta última terça-feira (30/09).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem caiu - ou se jogou - do viaduto Vista Verde, na zona leste da cidade, atingindo um Fiat Palio que trafegava pela rodovia, no Km 143,5, na pista sentido Rio de Janeiro.
"Após a queda sobre o veículo, o homem que caiu do viaduto ficou sobre o asfalto e foi atropelado diversas vezes por outros veículos que não pararam no local", informou a PRF. "O condutor do Fiat Palio que foi atingido pelo corpo parou logo a frente e aguardou a chegada da viatura da PRF", completou a corporação.
Não há informações sobre a identidade da vítima. O caso está sendo investigado pela polícia.