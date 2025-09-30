Taubaté na Série D do Brasileiro? O que se sabe sobre o assunto

O Taubaté vive a expectativa de, pela primeira vez na história, disputar uma competição nacional oficial. Isso porque a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), estuda ampliar a Série D do Campeonato Brasileiro para 96 clubes a partir de 2026.

Como o Burro da Central ficou em quarto lugar na Série A-2 do Campeonato Paulista deste ano, há, nos bastidores, a possibilidade de que o clube da região fique com uma das vagas no cenário nacional, mesmo eliminado na primeira fase da Copa Paulista neste segundo semestre.