Taubaté na Série D do Brasileiro? O que se sabe sobre o assunto

O Taubaté vive a expectativa de, pela primeira vez na história, disputar uma competição nacional oficial. Isso porque a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), estuda ampliar a Série D do Campeonato Brasileiro para 96 clubes a partir de 2026.
Como o Burro da Central ficou em quarto lugar na Série A-2 do Campeonato Paulista deste ano, há, nos bastidores, a possibilidade de que o clube da região fique com uma das vagas no cenário nacional, mesmo eliminado na primeira fase da Copa Paulista neste segundo semestre.
Com isso, o clube da região também poderá ter um calendário completo no ano que vem. Mas, ainda não foi oficializado.
À OVALE, a assessoria de imprensa do Taubaté disse que ainda não existe nada oficial e que, por enquanto, é tudo especulação. O Taubaté não entra em campo desde agosto, quando terminou a primeira fase da competição.