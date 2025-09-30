Com recursos do PAC, obra de nova creche de Taubaté terá início

Obra

A Prefeitura de Taubaté assinou a ordem de serviço para início da construção de uma nova creche na região do Quiririm. A obra custará R$ 4,45 milhões e será executada com recursos do governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Contrato

A obra será executada pela empresa EMC Engenharia, que tem sede na cidade e venceu a licitação promovida pela Prefeitura. O prazo para conclusão será de 12 meses.