Com recursos do PAC, obra de nova creche de Taubaté terá início

Obra
A Prefeitura de Taubaté assinou a ordem de serviço para início da construção de uma nova creche na região do Quiririm. A obra custará R$ 4,45 milhões e será executada com recursos do governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
Contrato
A obra será executada pela empresa EMC Engenharia, que tem sede na cidade e venceu a licitação promovida pela Prefeitura. O prazo para conclusão será de 12 meses.
Creche
A creche terá capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos, ou 188 crianças em período integral. A unidade terá dois berçários, oito salas para o infantil, sala multiuso, playground (espaço destinado para instalação de brinquedos), fraldário, refeitório, pátio coberto e descoberto.
Local
A creche será construída no Complexo Cidade da Criança, como foi batizada a área da antiga ADPM (Associação Desportiva da Polícia Militar), que foi adquirida pela Prefeitura no fim de 2021, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), por R$ 31,2 milhões (em valores da época).
Sedes 2
No fim daquele ano, Saud anunciou que iria construir no local a segunda unidade do Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social), mas isso não foi feito até o fim do mandato do ex-prefeito, em dezembro de 2024. O governo Sérgio Victor (Novo), que teve início em janeiro de 2025, ainda não anunciou se levará adiante o projeto do Sedes 2 - e também não divulgou qual seria o custo de tirar a proposta do papel, o que incluiria também a construção de outros espaços, como escola de ensino fundamental, auditório, estacionamento, concha acústica, saguões para exposições, ginásios esportivos, piscinas, quadras poliesportivas descobertas e quadras de areia.
Investigação
O Ministério Público investiga possíveis irregularidades na compra do imóvel. As suspeitas da Promotoria são de desvio de finalidade e de prejuízo ao erário. Além dos R$ 31,2 milhões pela compra da área, ainda na gestão Saud a Prefeitura gastou R$ 830 mil com a elaboração do projeto do Sedes 2 e R$ 3,962 milhões com a revitalização de uma quadra poliesportiva que já existia no espaço - a quadra passou a ser utilizada por alunos da escola do Cecap.