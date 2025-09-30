01 de outubro de 2025
FUTSAL

São José Futsal inicia mata-mata do Paulista com Wimpro

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Carlos Henrique/São José Futsal
O São Joé Futsal inicia a fase de mata-mata das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade na noite desta quarta-feira (1), quando visita a Wimpro de Guarulhos, a partir das 19h45, no ginásio Presidente Ciro 2º, em São Paulo.

E, como tem melhor campanha que o time da Grande São Paulo, o São José irá decidir em casa no dia 9 de outubro, a partir das 19h30, no ginásio Poliesportivo do bairro Altos de Santana.

Como já está eliminado da LNF (Liga Nacional de Futsal), o time da região agora foca todas as atenções no estadual. Inclusive, é uma oportunidade para os comandados do técnico Gabriel Oliveira se recuperarem dos resultados ruins no campeonato nacional, que culminaram com a eliminação antecipada.

