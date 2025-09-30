São José Futsal inicia mata-mata do Paulista com Wimpro

O São Joé Futsal inicia a fase de mata-mata das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade na noite desta quarta-feira (1), quando visita a Wimpro de Guarulhos, a partir das 19h45, no ginásio Presidente Ciro 2º, em São Paulo.

E, como tem melhor campanha que o time da Grande São Paulo, o São José irá decidir em casa no dia 9 de outubro, a partir das 19h30, no ginásio Poliesportivo do bairro Altos de Santana.