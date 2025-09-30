Tudo ou nada! São José Basket visita Franca e precisa vencer

O São José Basket visita o Franca na noite desta quarta-feira (1), a partir das 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelo jogo 2 das semifinais do Campeonato Paulista masculino de basquete.

E, para os joseenses, essa partida é de tudo ou nada para seguir vivo na competição nacional. Afinal de contas, perdeu o jogo de ida em casa por 84 a 76, no último domingo (28), e precisa de uma reação imediata.