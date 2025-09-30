Tudo ou nada! São José Basket visita Franca e precisa vencer

O São José Basket visita o Franca na noite desta quarta-feira (1), a partir das 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelo jogo 2 das semifinais do Campeonato Paulista masculino de basquete.
E, para os joseenses, essa partida é de tudo ou nada para seguir vivo na competição nacional. Afinal de contas, perdeu o jogo de ida em casa por 84 a 76, no último domingo (28), e precisa de uma reação imediata.
Na prática, o São José, comandado pelo técnico Régis Marrelli, tem que vencer logo mais para provocar o terceiro jogo. Se isso acontecer, os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira (2), no mesmo local e horário.
Como os francanos possuem melhor campanha geral, ganharam o direito de decidir em casa. E o São José terá que driblar a qualidade técnico do rival e, ainda, calar a torcida local, o que é sempre um grande desafio.
No ano passado, o time da região chegou às finais e perdeu também para o Franca. Agora tenta uma ‘revanche’. E isso significaria vencer os dois jogos no Pedrocão para decidir o título contra o vencedor do confronto entre Mogi e Pinheiros.
Apesar das dificuldades previstas, o treinador joseense segue confiante. E acredita na vitória se jogar, principalmente, como fez no primeiro tempo do jogo de domingo. “No primeiro jogo fizemos uma boa partida durante três quartos e meio. Nos momentos decisivos cometemos muitos erros e aí a qualidade do Franca, que está acostumado às decisões, pesou bastante em favor deles”, disse.
“Sabemos que jogar fora de casa é difícil, mas vamos focados. Precisamos jogar com mais inteligência nos momentos de fechar o jogo. Ainda temos chance e vamos com tudo para brigar por essa vitória e tentar levar para o terceiro jogo”, finalizou.
Jogos das semifinais
· 28/9 – São José Basket 76 x 84 Franca
· 1/10 – Franca x São José (19h)
· 2/10 – Franca x São José (19h) (se houver necessidade)