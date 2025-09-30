De bom coração, Gu luta pela vida em SJC: 'Só Deus pode salvá-lo'

“Só Deus pode tirar ele dessa situação”.
O desabafo do irmão resume a angústia da família de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, que segue internado em estado gravíssimo após um acidente de moto em São José dos Campos.
Morador do bairro 31 de Março, ele é descrito por parentes e amigos como um jovem humilde, trabalhador desde os 15 anos e dono de um coração generoso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Quem é Gu
Segundo os familiares, Gustavo sempre foi um garoto sonhador, apaixonado pela vida em família e pelos momentos com amigos.
“O Gustavo é um amor de pessoa, nunca teve maldade no coração, sempre gostou de ajudar os outros. Ele é único e especial, encantava a todos com sua alegria e seu jeito maluco”, escreveu o irmão, pedindo orações. “Volta, mano. Nós precisamos de você aqui. Eu te amo demais”.
Corrente de fé
Diante da gravidade do caso, parentes e amigos criaram uma página nas redes sociais para reunir mensagens de apoio e organizaram rodas de oração. Após o primeiro encontro na noite desta segunda-feira (29), uma nova mobilização está marcada para esta terça-feira (30), às 20h, na praça da Cruz, na Rua Ícatu, no Parque Industrial.
O acidente
O acidente aconteceu na madrugada de domingo (28), na Rodovia Henrique Eroles, altura do bairro Chácaras Reunidas. De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal avistou a motocicleta Bajaj Dominar 400 com a placa parcialmente coberta por capacetes e ordenou a parada.
Sem capacete, Gustavo e o condutor, identificado como Miguel Augusto Floriano Almeida, fugiram em alta velocidade pelas ruas do Campos dos Alemães. Durante a perseguição, a moto perdeu o controle na Estrada do Imperador, bateu contra a sarjeta e caiu.
Investigação
Os dois ficaram feridos e foram socorridos ao Pronto Socorro da Vila Industrial. Gustavo está entubado em estado gravíssimo. Miguel, que não possui habilitação para dirigir motocicleta, também segue internado.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelo 3º DP (Distrito Policial) de São José.