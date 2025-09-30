De bom coração, Gu luta pela vida em SJC: 'Só Deus pode salvá-lo'

Morador do bairro 31 de Março, ele é descrito por parentes e amigos como um jovem humilde, trabalhador desde os 15 anos e dono de um coração generoso.

O desabafo do irmão resume a angústia da família de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, que segue internado em estado gravíssimo após um acidente de moto em São José dos Campos.

Quem é Gu

Segundo os familiares, Gustavo sempre foi um garoto sonhador, apaixonado pela vida em família e pelos momentos com amigos.

“O Gustavo é um amor de pessoa, nunca teve maldade no coração, sempre gostou de ajudar os outros. Ele é único e especial, encantava a todos com sua alegria e seu jeito maluco”, escreveu o irmão, pedindo orações. “Volta, mano. Nós precisamos de você aqui. Eu te amo demais”.

Corrente de fé