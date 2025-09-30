'Eu te amo': família pede a Deus pela vida do jovem Gu, em SJC

“Volta mano, nós precisamos de você aqui. Eu te amo demais, irmão”.
A frase, publicada nas redes sociais, resume a comoção da família e dos amigos de Gustavo Costa Souza, de 17 anos, que está internado em estado gravíssimo após sofrer um acidente de motocicleta na madrugada de domingo (28), em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Corrente de oração
Abalados, familiares e amigos de Gustavo se mobilizaram nas redes sociais com mensagens de fé e esperança. “Estou te esperando, o seu renascimento vai ser lindo”, escreveu um parente. “Sigo orando sem parar pela sua vida, irmãozinho, você vai sair pela porta da frente daquele hospital”, postou outro.
Para reforçar a corrente de apoio, a família organizou uma roda de oração pela recuperação de Gustavo e Miguel. O encontro foi realizado nesta segunda-feira (29) e deve se repetir nesta terça-feira.
Acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta Bajaj Dominar 400 com a placa parcialmente encoberta por capacetes. Os dois ocupantes — Gustavo e Miguel Augusto Floriano Almeida — estavam sem capacete e desobedeceram à ordem de parada, fugindo em alta velocidade pelo bairro Campos dos Alemães.
Durante a fuga, a moto perdeu o controle na Estrada do Imperador, bateu contra a sarjeta e caiu. Os dois ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelo resgate ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Gravidade.
Inicialmente chegou a ser registrada a morte de Gustavo, mas uma atualização confirmou que o adolescente segue entubado e em estado gravíssimo. O condutor, Miguel, também foi hospitalizado; ele não possui habilitação para dirigir motocicleta.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelo 3º Distrito Policial de São José dos Campos.