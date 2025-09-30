'Eu te amo': família pede a Deus pela vida do jovem Gu, em SJC

“Volta mano, nós precisamos de você aqui. Eu te amo demais, irmão”.

A frase, publicada nas redes sociais, resume a comoção da família e dos amigos de Gustavo Costa Souza, de 17 anos, que está internado em estado gravíssimo após sofrer um acidente de motocicleta na madrugada de domingo (28), em São José dos Campos.

Corrente de oração