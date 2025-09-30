30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EXPOSIÇÃO

Fabíolla Canedo inaugura exposição 'Geometria do Tempo' em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Geometria do Tempo: uma topografia do passado, presente e futuro
Geometria do Tempo: uma topografia do passado, presente e futuro

A artista Fabíolla Canedo inaugurou no Museu Municipal de São José dos Campos a exposição “Geometria do Tempo: uma topografia do passado, presente e futuro”.

A estreia aconteceu na quarta-feira (23) e atraiu muitos visitantes convidados a refletir sobre as diversas manifestações do tempo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contando com mais de 50 obras, incluindo pinturas, esculturas, aquarelas e videoarte, a exposição pode ser visitada até 7 de fevereiro de 2026 gratuitamente, no Museu, que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, na Praça Afonso Pena, nº 29, Centro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários