Fabíolla Canedo inaugura exposição 'Geometria do Tempo' em SJC

A artista Fabíolla Canedo inaugurou no Museu Municipal de São José dos Campos a exposição “Geometria do Tempo: uma topografia do passado, presente e futuro”.
A estreia aconteceu na quarta-feira (23) e atraiu muitos visitantes convidados a refletir sobre as diversas manifestações do tempo.
Contando com mais de 50 obras, incluindo pinturas, esculturas, aquarelas e videoarte, a exposição pode ser visitada até 7 de fevereiro de 2026 gratuitamente, no Museu, que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, na Praça Afonso Pena, nº 29, Centro.