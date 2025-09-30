Fabíolla Canedo inaugura exposição 'Geometria do Tempo' em SJC

A artista Fabíolla Canedo inaugurou no Museu Municipal de São José dos Campos a exposição “Geometria do Tempo: uma topografia do passado, presente e futuro”.

A estreia aconteceu na quarta-feira (23) e atraiu muitos visitantes convidados a refletir sobre as diversas manifestações do tempo.

