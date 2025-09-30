Cia. de Dança de São José dos Campos faz apresentação gratuita

A Cia de Dança de São José dos Campos, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, retornou ao Brasil após uma temporada de sucesso no Fringe Festival de Edinburgh 2025, o maior evento de artes cênicas do mundo, projetando a arte regional internacionalmente. Liderada pela coreógrafa e diretora artística Lili de Grammont, a Companhia representou a dança paulista com os espetáculos "Voyeur" e "Samba e Amor".
“Voyeur” explora o impulso humano de observar e ser observado, expondo poeticamente a fronteira entre o que é íntimo e o que é público. Já, "Samba e Amor", inspirado na música de Chico Buarque, reflete sobre a exaustão da vida moderna e a busca por afeto.
As obras, com trilha sonora de Ed Côrtes (compositor de Cidade de Deus e produções Netflix/Amazon), foram aclamadas pela crítica internacional, recebendo destaque em seis veículos britânicos, incluindo The Scotsman e Fest Magazine, por sua originalidade coreográfica e potência expressiva. O sucesso foi coroado com a seleção do grupo como “The Best of the Fest” pela Assembly.
A turnê, que contabilizou 20 apresentações em quatro semanas, gerou um impacto transformador no elenco, composto por bailarinos que também são professores em São José dos Campos, sendo para muitos a primeira performance internacional e a primeira viagem de avião.
O público de São José dos Campos poderá conferir uma apresentação da Cia de Dança no dia 31 de outubro, às 20h, no Centro Cultural Cine Santana. O evento tem entrada franca e faz parte da Mostra Regional do Programa de Qualificação em Dança.
O Centro Cultural fica na avenida Rui Barbosa, nº 2005, em Santana.