Cia. de Dança de São José dos Campos faz apresentação gratuita

A Cia de Dança de São José dos Campos, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, retornou ao Brasil após uma temporada de sucesso no Fringe Festival de Edinburgh 2025, o maior evento de artes cênicas do mundo, projetando a arte regional internacionalmente. Liderada pela coreógrafa e diretora artística Lili de Grammont, a Companhia representou a dança paulista com os espetáculos "Voyeur" e "Samba e Amor".

“Voyeur” explora o impulso humano de observar e ser observado, expondo poeticamente a fronteira entre o que é íntimo e o que é público. Já, "Samba e Amor", inspirado na música de Chico Buarque, reflete sobre a exaustão da vida moderna e a busca por afeto.

