São José recebe primeira Rocktoberfest: 3 dias de festa

De 3 a 5 de outubro, São José dos Campos recebe a Rocktoberfest 2025. O evento gratuito acontece na Farma Conde Arena e reúne apresentações de rock com elementos de festas alemãs.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O festival contará com mais de 50 pontos de venda de chope e mais de 10 tipos da bebida. O público terá acesso a comidas alemãs, churrascos, doces, chopeiras, bandeirolas e mesas coletivas de madeira.
A programação musical será distribuída em três dias com bandas covers de nomes internacionais, artistas regionais e outras atrações.
Programação de shows:
-
Sexta-feira (03) – 16h às 22h
20h: Clássical Queen (cover Queen)
-
Sábado (04) – 12h às 22h
14h: Michel Diego
16h: Rusty Cage
18h: Gestalt
20h: Guns Cover Brasil (cover Guns N’ Roses)
-
Domingo (05) – 12h às 21h
14h: Piqui
17h: Autorockers
20h: Sete Cidades
O festival terá campeonato de chope em metro, corrida de barril, espaço para fotos com backdrop temático e cabine de fotos com acessórios alemães.
O evento oferece espaço kids com brinquedos infláveis, entrada pet friendly e estrutura de apoio para o público.
Informações:
-
Local: Estacionamento da Farma Conde Arena, São José dos Campos (SP)
-
Datas: 3 a 5 de outubro
-
Horários: Sexta 16h às 22h | Sábado 12h às 22h | Domingo 12h às 21h
Entrada gratuita
Evento aberto a toda a família | Pet Friendly