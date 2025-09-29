São José recebe primeira Rocktoberfest: 3 dias de festa

De 3 a 5 de outubro, São José dos Campos recebe a Rocktoberfest 2025. O evento gratuito acontece na Farma Conde Arena e reúne apresentações de rock com elementos de festas alemãs.

O festival contará com mais de 50 pontos de venda de chope e mais de 10 tipos da bebida. O público terá acesso a comidas alemãs, churrascos, doces, chopeiras, bandeirolas e mesas coletivas de madeira.