29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATRAÇÃO

São José recebe primeira Rocktoberfest: 3 dias de festa

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
São José recebe primeira Rocktoberfest: 3 dias de festa
São José recebe primeira Rocktoberfest: 3 dias de festa

De 3 a 5 de outubro, São José dos Campos recebe a Rocktoberfest 2025. O evento gratuito acontece na Farma Conde Arena e reúne apresentações de rock com elementos de festas alemãs.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O festival contará com mais de 50 pontos de venda de chope e mais de 10 tipos da bebida. O público terá acesso a comidas alemãs, churrascos, doces, chopeiras, bandeirolas e mesas coletivas de madeira.

A programação musical será distribuída em três dias com bandas covers de nomes internacionais, artistas regionais e outras atrações.

Programação de shows:

  • Sexta-feira (03) – 16h às 22h
    20h: Clássical Queen (cover Queen)

  • Sábado (04) – 12h às 22h
    14h: Michel Diego
    16h: Rusty Cage
    18h: Gestalt
    20h: Guns Cover Brasil (cover Guns N’ Roses)

Domingo (05) – 12h às 21h
14h: Piqui
17h: Autorockers
20h: Sete Cidades

O festival terá campeonato de chope em metro, corrida de barril, espaço para fotos com backdrop temático e cabine de fotos com acessórios alemães.

O evento oferece espaço kids com brinquedos infláveis, entrada pet friendly e estrutura de apoio para o público.

Informações:

  • Local: Estacionamento da Farma Conde Arena, São José dos Campos (SP)

  • Datas: 3 a 5 de outubro

  • Horários: Sexta 16h às 22h | Sábado 12h às 22h | Domingo 12h às 21h

  • Entrada gratuita

  • Evento aberto a toda a família | Pet Friendly

    • Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários