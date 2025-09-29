29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AMBOS DO PDT

Dois vereadores deixam a CPI da Publicidade, em Taubaté

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Montagem feita com fotos da Câmara de Taubaté
Ariel Katz e Neneca, ambos do PDT, eram suplentes na comissão; os dois eram os integrantes da CPI mais próximos ao governo Sérgio Victor
Ariel Katz e Neneca, ambos do PDT, eram suplentes na comissão; os dois eram os integrantes da CPI mais próximos ao governo Sérgio Victor

Saída
Dois vereadores solicitaram a saída da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) aberta em maio pela Câmara de Taubaté para investigar possíveis irregularidades no contrato de publicidade oficial da Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Suplentes
O pedido de saída foi feito por Ariel Katz (PDT) e Neneca (PDT). Os dois eram os suplentes da CPI. Os vereadores foram procurados pela coluna, mas não explicaram o motivo da decisão.

Divisão
Os titulares da CPI são Dentinho (PP), que é o presidente, Jessé Silva (Podemos), Boanerge dos Santos (União), Bobi (PRD) e Bilili de Angelis (PP). Os dois suplentes eram Ariel e Neneca. Quando a comissão foi criada, todos eram aliados do prefeito Sérgio Victor (Novo). Atualmente, isso mudou, e Ariel e Neneca eram os integrantes mais próximos do governo.

CPI
Embora tenha sido instaurada em maio, a CPI fez a primeira reunião interna apenas esse mês. Procurado pela coluna, o presidente da comissão afirmou que a saída dos suplentes não influenciará nos trabalhos do grupo. "Os dois eram suplentes. [A saída] não interfere em nada no trabalho da CPI, segue o trabalho", disse Dentinho.

Apuração
O requerimento que pediu a criação da CPI cita possíveis "irregularidades e ilegalidades no quantitativo de propagandas, na pessoalidade na escolha dos meios de comunicação", na execução do contrato e "na falta de transparência". A comissão terá 180 dias, a contar de maio, para apresentar o relatório final.

Contrato
O contrato com a empresa RP Propaganda, de Mogi das Cruzes (SP), foi firmado pela Prefeitura em novembro de 2021, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP). Inicialmente, o custo anual era de R$ 7 milhões. Atualmente, esse valor está em R$ 6,4 milhões.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários