Dois vereadores deixam a CPI da Publicidade, em Taubaté

Saída

Dois vereadores solicitaram a saída da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) aberta em maio pela Câmara de Taubaté para investigar possíveis irregularidades no contrato de publicidade oficial da Prefeitura.

Suplentes

O pedido de saída foi feito por Ariel Katz (PDT) e Neneca (PDT). Os dois eram os suplentes da CPI. Os vereadores foram procurados pela coluna, mas não explicaram o motivo da decisão.