Procon de Taubaté aponta variação de até 165% em brinquedos

Pesquisa
O Procon Taubaté realizou nos dias 24 e 25 de setembro uma pesquisa de preços de brinquedos em lojas online e marketplaces, com o objetivo de auxiliar os consumidores nas compras para o Dia das Crianças. O levantamento revelou variações significativas nos valores, chegando a até 165% de diferença de preço para o mesmo produto. Clique aqui para ver a tabela da pesquisa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Comparativo
Entre os itens analisados, o destaque ficou para um patinete infantil de duas rodas dobrável, cujo preço variou de R$ 94,99 a R$ 251,91, representando a maior diferença registrada na pesquisa. Outro exemplo foi o mesmo jogo de tabuleiro com preço encontrado entre R$ 83,62 e R$ 207,90, uma variação de 149%. O Procon reforça que a pesquisa tem caráter informativo, considerando apenas os preços praticados no período e valores à vista, sem inclusão do frete.
Orientações
Para quem vai realizar as compras pela internet, o órgão recomenda: comparar preços em diferentes sites, observando também o custo do frete; verificar se o fornecedor disponibiliza CNPJ, endereço físico e canais de contato; conferir o prazo de entrega para garantir que o presente chegue até o Dia das Crianças; guardar prints da oferta, nota fiscal e comprovantes de pagamento; checar as informações obrigatórias na embalagem, como faixa etária, selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), dados do fabricante e instruções de uso.
Direitos
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em compras feitas fora do estabelecimento físico (como internet e telefone), o cliente tem até sete dias para desistir da compra, cancelar o pedido, devolver o produto e solicitar o reembolso integral, sem necessidade de justificativa.
Atendimento
O Procon Taubaté atende presencialmente no piso superior da Rodoviária Velha (Praça Dr. Barbosa de Oliveira, s/n – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento. Os consumidores também podem registrar reclamações online pelo e-mail atendimento.procontaubate@gmail.com ou pelo site da Prefeitura de Taubaté.