Procon de Taubaté aponta variação de até 165% em brinquedos

Pesquisa

O Procon Taubaté realizou nos dias 24 e 25 de setembro uma pesquisa de preços de brinquedos em lojas online e marketplaces, com o objetivo de auxiliar os consumidores nas compras para o Dia das Crianças. O levantamento revelou variações significativas nos valores, chegando a até 165% de diferença de preço para o mesmo produto. Clique aqui para ver a tabela da pesquisa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Comparativo

Entre os itens analisados, o destaque ficou para um patinete infantil de duas rodas dobrável, cujo preço variou de R$ 94,99 a R$ 251,91, representando a maior diferença registrada na pesquisa. Outro exemplo foi o mesmo jogo de tabuleiro com preço encontrado entre R$ 83,62 e R$ 207,90, uma variação de 149%. O Procon reforça que a pesquisa tem caráter informativo, considerando apenas os preços praticados no período e valores à vista, sem inclusão do frete.