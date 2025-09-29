29 de setembro de 2025
ANTONIA MARIA

La Dolce Vita de Camila Grant

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
WS Filmes e Fotografia.
Camila Grant comemora seus 40 anos
Camila Grant comemora seus 40 anos

Camila Grant celebrou seus 40 anos em grande estilo com o tema La Dolce Vita. A cenografia montada em sua residência encantou os convidados com detalhes que remetiam ao glamour italiano.

 O serviço de buffet, durante todo o evento, ofereceu delicioso coquetel seguido de jantar, além de bebidas exclusivas, conquistando todos os paladares.

A noite contou com um animado show da dupla sertaneja Bruno Cássio e Alexandre, seguido pelo set vibrante do DJ Emerson Lima, que manteve a pista cheia até altas horas.

Radiante, Camila recebeu seus convidados com elegância ao lado do grande anfitrião, Nelson Santini. Uma noite memorável que traduzia perfeitamente o espírito de La Dolce Vita. Confira as fotos da empresa WS Filmes e Fotografia.

A celebração contou com a presença de amigas de longa data
A decoração inspirada na Itália encantou a todos
A produção foi toda realizada pela empresa As Benditas
Ana Luísa Nakano e Natália Moraes
Camila Grant ao lado do marido, Nelson Santini
Camila Grant, Antonia Maria Zogaeb e Nelson Santini
Os convidados curtiram a noite ao som de banda e DJ
