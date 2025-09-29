La Dolce Vita de Camila Grant

Camila Grant celebrou seus 40 anos em grande estilo com o tema La Dolce Vita. A cenografia montada em sua residência encantou os convidados com detalhes que remetiam ao glamour italiano.

O serviço de buffet, durante todo o evento, ofereceu delicioso coquetel seguido de jantar, além de bebidas exclusivas, conquistando todos os paladares.

A noite contou com um animado show da dupla sertaneja Bruno Cássio e Alexandre, seguido pelo set vibrante do DJ Emerson Lima, que manteve a pista cheia até altas horas.