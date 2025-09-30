30 de setembro de 2025
MOBILIZAÇÃO POPULAR

Após ‘spray’, prefeitura corta árvores em SJC; moradores criticam

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Prefeitura confirma corte de oito árvores na Vila Unidos para construção de CDHU
Prefeitura confirma corte de oito árvores na Vila Unidos para construção de CDHU

A Prefeitura de São José dos Campos retomou, nesta segunda-feira (29), a operação de corte de árvores na área do antigo parquinho da Vila Unidos, mas encontrou nova resistência dos moradores. Segundo representantes da comunidade, a mobilização conseguiu, pelo menos temporariamente, interromper parte do serviço. Uma jovem subiu em uma das árvores, impedindo que ela fosse derrubada.

“As árvores são enormes, têm muitos ninhos, muita história… as pessoas precisam de moradia, mas encontre um local desocupado. Nao faz sentido desocupar para ocupar”, desabafou uma moradora da região.

A prefeitura confirmou que o planejamento prevê o corte de oito árvores exóticas (espécies não nativas) no local. Em nota, a administração ressaltou que a supressão está autorizada pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade e que será feita a devida compensação ambiental.

A ação, que contou com o acompanhamento da GCM (Guarda Civil Municipal), faz parte da preparação do terreno para a construção de 28 apartamentos populares em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O serviço já havia sido adiado por protestos anteriores, iniciados em 22 de setembro, quando a GCM utilizou spray de pimenta para dispersar manifestantes que alegavam realizar um protesto pacífico.

A comunidade também questiona a recente remoção do parquinho e da academia ao ar livre, que, segundo eles, ocorreu sem aviso ou diálogo prévio.

