Após ‘spray’, prefeitura corta árvores em SJC; moradores criticam

A Prefeitura de São José dos Campos retomou, nesta segunda-feira (29), a operação de corte de árvores na área do antigo parquinho da Vila Unidos, mas encontrou nova resistência dos moradores. Segundo representantes da comunidade, a mobilização conseguiu, pelo menos temporariamente, interromper parte do serviço. Uma jovem subiu em uma das árvores, impedindo que ela fosse derrubada.

“As árvores são enormes, têm muitos ninhos, muita história… as pessoas precisam de moradia, mas encontre um local desocupado. Nao faz sentido desocupar para ocupar”, desabafou uma moradora da região.

