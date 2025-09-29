São José: 1ª cidade do país a ter o hidrômetro inteligente

INOVAÇÃO. São José dos Campos será a primeira cidade do Brasil a contar com medidor inteligente de leitura do consumo de água em residências. Para isso, a Sabesp e a Vivo fecharam um contrato de internet das coisas (IoT) no setor de água e saneamento considerado o maior projeto do mundo nessa área.

O consumidor poderá acompanhar pelo celular a cota de consumo de hora em hora, receber alertas e identificar vazamentos, entre outros dados.

+EFICIÊNCIA

A parceria permitirá a conexão e envio de dados de objetos via rede celular e alcance em locais de difícil acesso, como subsolos e áreas remotas, aliando tecnologia, eficiência e sustentabilidade para melhorar a qualidade do serviço prestado à população e preservar os recursos naturais..