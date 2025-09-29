Viapol São José encara o Mogi em confronto direto no Paulista

O Viapol São José Vôlei recebe o Mogi Vôlei na noite desta segunda-feira (29), a partir das 20h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da modalidade.
Sob comando do técnico Flávio Tavares, o São José vem de derrota fora de casa por 3 a 0 para o Vôlei Renata, em Campinas. E precisa agora vencer esse confronto direto para buscar a classificação aos playoffs.
Afinal de contas, o time da região está em penúltimo lugar, entre sete participantes, com uma vitória e três derrotas. Já o Mogi está justamente em quarto lugar, com duas vitórias e duas derrotas em quatro partidas.
Então, para os joseenses, buscar o triunfo é essencial para seguir vivo na disputa. Na última rodada, visitará o lanterna Atibaia, que perdeu os cinco jogos disputados até aqui.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://www.ticketfacil.com.br/afc-viapol-volei-x-mogi-volei.html.
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças com até 4 anos não pagam.
Os ingressos para o setor das frisas, mais próximos à quadra, serão comercializadas a preço único de R$ 40. Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento da Arenaé gratuito e estará disponível para todos.