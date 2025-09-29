Viapol São José encara o Mogi em confronto direto no Paulista

O Viapol São José Vôlei recebe o Mogi Vôlei na noite desta segunda-feira (29), a partir das 20h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da modalidade.

Sob comando do técnico Flávio Tavares, o São José vem de derrota fora de casa por 3 a 0 para o Vôlei Renata, em Campinas. E precisa agora vencer esse confronto direto para buscar a classificação aos playoffs.