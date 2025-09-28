Adeus, Matheus: 'com dor no coração', família se despede em SJC

Com uma "profunda dor no coração", familiares e amigos deram o último adeus ao jovem Matheus Helfstein, morto aos 20 anos, em um trágico acidente ocorrido na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (28).

Amado, querido e cheio de sonhos, Matheus foi cremado no Crematório Parque das Flores, em São José, às 20h. A despedida do jovem causa grande comoção na cidade e nas redes sociais.

