Adeus, Matheus: 'com dor no coração', família se despede em SJC

Com uma "profunda dor no coração", familiares e amigos deram o último adeus ao jovem Matheus Helfstein, morto aos 20 anos, em um trágico acidente ocorrido na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (28).
Amado, querido e cheio de sonhos, Matheus foi cremado no Crematório Parque das Flores, em São José, às 20h. A despedida do jovem causa grande comoção na cidade e nas redes sociais.
“Com profunda dor no coração comunicamos o falecimento do nosso amado filho". Foi assim que o pai do jovem, Ronnie Helfstein, empresário e cofundador da Helfstein Gestão Estratégica, anunciou a morte do filho nas redes sociais.
Matheus era descrito como um jovem de coração bondoso, generoso e muito amado pelos amigos e familiares. A mãe fez uma homenagem comovente ao filho, ressaltando a dor da perda e o orgulho de sua trajetória.
“Dói muito saber que você não estará mais aqui conosco. Que meu Pai segure você no colo e te receba com braços abertos, porque o propósito é Dele e Ele sabe de todas as coisas... você, meu filho, cumpriu o seu propósito aqui nesta terra, e eu sou muito orgulhosa por isso! Descansa em paz. Te amo.”
A morte precoce de Matheus comoveu a cidade. Amigos destacam que ele tinha um futuro promissor e muitos sonhos a realizar.
Como foi o acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, Matheus estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma colisão traseira com uma BMW, por volta das 5h20 da manhã de sábado (27), no km 148,5 da Via Dutra, sentido São Paulo.
Imagens da concessionária CCR apontam que, após a batida, o jovem foi arremessado para fora do veículo e, em seguida, atropelado por outros dois carros que passavam pela rodovia. Os motoristas não foram identificados.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Matheus estava no banco traseiro. Uma segunda vítima foi socorrida e levada ao Hospital da Vila Industrial.