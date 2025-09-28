28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE ÀS CHAMAS

AGORA: Casa é tomada pelo fogo na Vila Industrial, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Uma casa pegou fogo em São José dos Campos na tarde deste domingo (28), na Vila Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 17h.

"No local, trata-se de uma residência com diversos materiais recicláveis acumulados que estavam pegando fogo. O incêndio foi controlado pelas equipes e não houve vitimas.  Local deixado em segurança aos cuidados do proprietário. Sem imagens", informou o Corpo de Bombeiros.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários