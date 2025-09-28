AGORA: Casa é tomada pelo fogo na Vila Industrial, em SJC

Uma casa pegou fogo em São José dos Campos na tarde deste domingo (28), na Vila Industrial.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 17h.
"No local, trata-se de uma residência com diversos materiais recicláveis acumulados que estavam pegando fogo. O incêndio foi controlado pelas equipes e não houve vitimas. Local deixado em segurança aos cuidados do proprietário. Sem imagens", informou o Corpo de Bombeiros.