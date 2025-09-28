Morto em tragédia, Matheus será cremado em SJC; era filho de CEO

Adeus, Matheus.
O jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, vítima de um trágico acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, será cremado na noite deste domingo (28), no Crematório Parque das Flores. A cremação está marcada para às 20h.
Matheus era filho do empresário Ronnie Helfstein, CEO e cofundador na empresa Helfstein Gestão Estratégica. O jovem morreu em um grave acidente na Via Dutra e sua despedida causou grande comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais.
A mãe de Matheus fez uma mensagem comovente nas redes sociais ao se despedir do filho.
“Dói muito saber que você não estará mais aqui conosco. Que meu Pai segure você no colo e te receba com braços abertos, porque o propósito é Dele e Ele sabe de todas as coisas... você, meu filho, cumpriu o seu propósito aqui nesta terra, e eu sou muito orgulhosa por isso! Descansa em paz. Te amo”, escreveu nas redes sociais.
Matheus era descrito como um jovem de coração bondoso e generoso, muito querido por amigos e familiares. Sua morte precoce deixou uma forte marca de tristeza em São José e mobilizou mensagens de apoio nas redes sociais. O jovem tinha um futuro promissor.
Como aconteceu o acidente
Segundo o boletim de ocorrência, Matheus estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma colisão traseira com uma BMW, por volta das 5h20, no km 148,5 da Dutra, sentido São Paulo.
Imagens da concessionária CCR apontam que, após a batida, o jovem foi arremessado para fora do veículo e, em seguida, atropelado por outros dois carros que trafegavam pela rodovia. Os motoristas desses veículos ainda não foram identificados.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Matheus estava no banco traseiro e não utilizava o cinto de segurança. Uma segunda vítima foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial.