Morto em tragédia, Matheus será cremado em SJC; era filho de CEO

Adeus, Matheus.

O jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, vítima de um trágico acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, será cremado na noite deste domingo (28), no Crematório Parque das Flores. A cremação está marcada para às 20h.

Matheus era filho do empresário Ronnie Helfstein, CEO e cofundador na empresa Helfstein Gestão Estratégica. O jovem morreu em um grave acidente na Via Dutra e sua despedida causou grande comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais.

