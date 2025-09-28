Bruno morre em São José aos 38 anos; veja notas de falecimento

VALDEMAR ALVES PEREIRA
Idade: 83
Data de falecimento: 28/09/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 29/09/2025 – 11h00
MILTON APARECIDO MACHADO
Idade: 75
Data de falecimento: 28/09/2025
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 29/09/2025 – 8h30
MATHEUS HELFSTEIN
Idade: 20
Data de falecimento: 28/09/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC – 28/09/2025 – 20h00
LILIA MARIA PAIOTTI REBELO
Idade: 62
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC – 28/09/2025 – 17h00
GERALDA MARIA SANTOS
Idade: 0
Data de falecimento: 28/09/2025
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC – 28/09/2025 – 16h30
CELINA MARIA DOS SANTOS
Idade: 85
Data de falecimento: 28/09/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 28/09/2025 – 16h30
TEREZA FARIAS LIMA
Idade: 77
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal Jardim das Oliveiras – Nazaré Paulista/SP – 28/09/2025 – 16h00
JOSE FRANCISCO LOURIANO
Idade: 72
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 28/09/2025 – 16h00
JOSÉ BENEDITO SABINO
Idade: 66
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: Cemitério do Pedregulho – Guaratinguetá/SP – 28/09/2025 – 15h00
NAIR LOVATTO ELIAS
Idade: 62
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC – 28/09/2025 – 14h00
CORNELIA SABBADINI BORGES
Idade: 62
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 28/09/2025 – 13h00
FRANCISCO PAULO DA SILVA
Idade: 86
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas/SJC – 28/09/2025 – 12h00
MARIA TERESA DOS SANTOS
Idade: 75
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 28/09/2025 – 10h30
FABIO DA SILVA MOREIRA
Idade: 50
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 28/09/2025 – 10h30
JOSE IZABEL SOARES
Idade: 68
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Igreja Adventista do 7º Dia/Satélite
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC – 28/09/2025 – 10h30
BRUNO BRANDÃO ROCHA
Idade: 38
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC – 28/09/2025 – 10h00
LEVI RIBEIRO FERNANDES
Idade: 0
Data de falecimento: 28/09/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 28/09/2025 – 10h00
TAINÁ SOARES REIS VENTURINI
Idade: 29
Data de falecimento: 27/09/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC – 28/09/2025 – 8h00