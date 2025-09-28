'Te amo': mãe de Matheus faz despedida após tragédia em São José

'Te amo'.
Em uma despedida emocionante, a mãe de Matheus Helfstein homenageou o filho, que morreu em um trágico acidente na Via Dutra, neste domingo (28). O jovem de 20 anos estava em um carro de aplicativo e foi ejetado após uma colisão com outro veículo, sendo atropelado em seguida, por dois automóveis.
“Dói muito saber que você não estará mais aqui conosco. Que meu Pai segure você no colo e te receba com braços abertos, porque o propósito é Dele e Ele sabe de todas as coisas... você, meu filho, cumpriu o seu propósito aqui nesta terra, e eu sou muito orgulhosa por isso! Descansa em paz. Te amo”, escreveu a mãe em despedida.
Matheus era filho do CEO de uma empresa de gestão estratégica e muito querido por amigos e familiares. Segundo relatos, ele tinha um futuro promissor e sua morte causou forte comoção em São José e nas redes sociais.
Como foi o acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, Matheus estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma colisão traseira com uma BMW por volta das 5h20, no km 148,5 da Dutra, sentido São Paulo.
Imagens da concessionária CCR indicam que, após a batida, o jovem foi projetado para fora do veículo. Na sequência, ele acabou atropelado por outros dois carros que passavam pela rodovia. Os motoristas desses veículos não foram identificados até o momento.
Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, Matheus estava no banco traseiro e não usava cinto de segurança. Uma segunda vítima foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial.
Equipes de resgate da concessionária e da PRF foram acionadas para prestar atendimento e orientar o tráfego. As faixas 1 e 2 ficaram interditadas até por volta de 8h20, mas o trânsito fluiu pelo acostamento sem registro de congestionamento.