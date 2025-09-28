'Te amo': mãe de Matheus faz despedida após tragédia em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em uma despedida emocionante, a mãe de Matheus Helfstein homenageou o filho, que morreu em um trágico acidente na Via Dutra, neste domingo (28). O jovem de 20 anos estava em um carro de aplicativo e foi ejetado após uma colisão com outro veículo, sendo atropelado em seguida, por dois automóveis.

“Dói muito saber que você não estará mais aqui conosco. Que meu Pai segure você no colo e te receba com braços abertos, porque o propósito é Dele e Ele sabe de todas as coisas... você, meu filho, cumpriu o seu propósito aqui nesta terra, e eu sou muito orgulhosa por isso! Descansa em paz. Te amo”, escreveu a mãe em despedida.

Matheus era filho do CEO de uma empresa de gestão estratégica e muito querido por amigos e familiares. Segundo relatos, ele tinha um futuro promissor e sua morte causou forte comoção em São José e nas redes sociais.

Como foi o acidente

De acordo com o boletim de ocorrência, Matheus estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma colisão traseira com uma BMW por volta das 5h20, no km 148,5 da Dutra, sentido São Paulo.