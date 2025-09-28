Adeus, Matheus: polícia identifica jovem de SJC morto em tragédia

A polícia identificou como Matheus Helfstein, de 20 anos, o jovem de São José dos Campos que morreu em um grave acidente na Via Dutra, na madrugada deste domingo (28).

Matheus era filho do CEO de uma empresa de gestão estratégica e, segundo familiares e amigos, tinha um futuro promissor. Sua morte gerou grande comoção em São José dos Campos, onde era muito querido.

