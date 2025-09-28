Adeus, Matheus: polícia identifica jovem de SJC morto em tragédia

A polícia identificou como Matheus Helfstein, de 20 anos, o jovem de São José dos Campos que morreu em um grave acidente na Via Dutra, na madrugada deste domingo (28).
Matheus era filho do CEO de uma empresa de gestão estratégica e, segundo familiares e amigos, tinha um futuro promissor. Sua morte gerou grande comoção em São José dos Campos, onde era muito querido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Matheus era passageiro de um carro de aplicativo quando o veículo foi atingido na traseira por uma BMW, no km 148,5 da rodovia, sentido São Paulo. Ele estava no banco traseiro e foi ejetado do carro. Há suspeita que o jovem estivesse sem o cinto de segurança.
De acordo com o boletim de ocorrência, vídeo da concessionária CCR RioSP mostra que o jovem foi lançado para fora do veículo, sendo em seguida atropelado por outros dois carros que seguiam pela pista. Os motoristas ainda não foram identificados nem localizados.
Outra vítima do acidente foi socorrida e levada ao Hospital da Vila Industrial. As equipes da CCR RioSP também atuaram no local, prestando atendimento e orientando o tráfego.
Na manhã deste domingo, as faixas 1 e 2 da rodovia permaneceram bloqueadas, e o tráfego seguiu pelo acostamento.