Homem é preso pela PM conduzindo carro furtado em São José

Um homem foi preso por furto de um veículo em São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na madrugada de domingo (28), que, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Limoeiro, receberam a informação do crime realizado horas antes.
O veículo foi localizado trafegando na avenida Cassiano Ricardo, sentido Rodovia Presidente Dutra.
Além do condutor, havia um outro ocupante no carro e durante abordagem, ambos alegaram desconhecer a origem ilícita do veículo. O condutor foi preso em flagrante e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). A proprietária compareceu à delegacia e confirmou o furto. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.