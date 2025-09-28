28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem é preso pela PM conduzindo carro furtado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por furto de um veículo em São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na madrugada de domingo (28), que, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Limoeiro, receberam a informação do crime realizado horas antes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veículo foi localizado trafegando na avenida Cassiano Ricardo, sentido Rodovia Presidente Dutra.

Além do condutor, havia um outro ocupante no carro e durante abordagem, ambos alegaram desconhecer a origem ilícita do veículo. O condutor foi preso em flagrante e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). A proprietária compareceu à delegacia e confirmou o furto. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários