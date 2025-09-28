Corpo de Bombeiros tem 600 vagas temporárias para guarda-vidas

O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo abriu inscrições para contratação de 600 profissionais para o cargo de GVTD (guarda-vidas por tempo determinado). A oportunidade é destinada a candidatos com nível fundamental completo, interessados no preenchimento das vagas temporárias com duração máxima de cinco meses. O trabalho será realizado durante a alta temporada de verão.

Os profissionais contratados receberão um salário inicial de R$1.850, além de vale-transporte e vale-refeição.

