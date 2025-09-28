28 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OPORTUNIDADE

Corpo de Bombeiros tem 600 vagas temporárias para guarda-vidas

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo abriu inscrições para contratação de 600 profissionais para o cargo de GVTD (guarda-vidas por tempo determinado). A oportunidade é destinada a candidatos com nível fundamental completo, interessados no preenchimento das vagas temporárias com duração máxima de cinco meses. O trabalho será realizado durante a alta temporada de verão.

Os profissionais contratados receberão um salário inicial de R$1.850, além de vale-transporte e vale-refeição.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 20 de outubro pela internet, no site oficial do Corpo de Bombeiros, ou presencialmente em qualquer unidade da corporação, das 9h às 18h.

As vagas são divididas por cidades e, no ato da inscrição, o concorrente deve indicar para qual município deseja concorrer. Na região do Litoral Norte, são 107 vagas distribuídas entre os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Confira a distribuição das vagas por cidade:

Ilha Comprida: 36 vagas
Guarujá: 75 vagas
Iguape: 14 vagas
Bertioga: 58 vagas
Peruíbe: 40 vagas
São Sebastião: 25 vagas
Itanhaém: 50 vagas
Ilhabela: 12 vagas
Mongaguá: 60 vagas
Caraguatatuba: 20 vagas
Praia Grande: 80 vagas
Ubatuba: 50 vagas
São Vicente: 20 vagas
São Paulo (Guarapiranga): 36 vagas
Santos: 10 vagas
São Bernardo do Campo (Billings): 14 vagas

